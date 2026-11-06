Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, враг выпустил шесть управляемых авиабомб, в результате чего зафиксированы попадания в четырех точках в жилом секторе и по объектам гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела травмы получили трое местных жителей, одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. На местах прилетов работают профильные и спасательные службы для ликвидации последствий авиаудара и уточнения масштабов повреждений.

Источник: Григоров в Telegram.

Вечером 5 ноября российский беспилотник атаковал жилой сектор Заречного района Сум. В результате удара пострадали 24-летний мужчина и 59-летняя женщина, которые на момент атаки находились в собственной квартире. Один из пострадавших был госпитализирован.

В результате российской атаки 6 ноября на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

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