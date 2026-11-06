Okupanci przeprowadzili atak za pomocą kierowanych bomb lotniczych na Sumy; są ofiary

Rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły nalot z użyciem kierowanych bomb lotniczych na terytorium gminy Sumy. Według informacji przekazanych przez szefa obwodowej administracji wojskowej w Sumach, Olega Grigorowa, wróg wystrzelił sześć kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego odnotowano trafienia w czterech lokalizacjach na terenach mieszkalnych oraz w obiektach infrastruktury cywilnej.

W wyniku ostrzału rannych zostało trzech lokalnych mieszkańców, a jedna z poszkodowanych kobiet znajduje się w stanie krytycznym. Na miejscach uderzeń działają odpowiednie służby i służby ratownicze w celu usunięcia skutków ataku lotniczego oraz ustalenia skali zniszczeń.

Źródło: Grigorow na Telegramie.

Wieczorem 5 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę mieszkalną w rejonie Zarichne w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia ranni zostali 24-letni mężczyzna i 59-letnia kobieta, którzy w momencie ataku przebywali we własnym mieszkaniu. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala.

W wyniku rosyjskiego ataku z 6 listopada na obwód kijowski ranny został 22-letni mężczyzna.

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