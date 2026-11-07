Wideo: Zełenski poinformował o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy. W ten sposób, jego zdaniem, Moskwa przygotowuje się do trójstronnych negocjacji, wystrzeliwując pociski balistyczne w kierunku krytycznej infrastruktury Ukrainy.

„Był to atak

kombinowany; w sumie Rosjanie wykorzystali 172 drony i 36 rakiet balistycznych, a wszystkie rakiety skierowano na Kijów i obwód kijowski. Głównym celem ataku – ponownie sektor energetyczny. W stolicy panuje trudna sytuacja z dostawami prądu, wody i ciepła. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, Most Północny, a przedszkole zostało częściowo zniszczone. W obwodzie kijowskim uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy. Uszkodzone podstacje znajdują się również w obwodach winnickim, żytomierskim, rówieńskim, charkowskim i dnieprowskim. Oprócz Kijowa atakom poddano jeszcze dwanaście regionów. Dziewięć osób odniosło obrażenia, w tym jedno dziecko” — poinformował prezydent.

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Dodał, że skoro Rosja próbuje doprowadzić Kijów – miasto liczące wiele milionów mieszkańców – oraz cały kraj do całkowitej awarii zasilania, nasi partnerzy nie mogą pozostawić Ukrainy samej sobie.

„Liczymy na zwiększenie dwustronnego wsparcia ze strony Ameryki. Liczymy na większą uwagę ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych poświęconą Ukrainie. Rosja bowiem nieustannie zwiększa liczbę swoich ataków. Ważne jest, aby wsparcie dla Ukrainy pozostało jednym z priorytetów amerykańskiej polityki. Liczymy na jedność obu partii w kwestiach bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy, potępienia rosyjskiej agresji oraz wzmocnienia presji sankcyjnej na Putina. Determinacja i konsekwencja Ameryki we wspieraniu Ukrainy mają ogromne znaczenie dla przybliżenia pokoju” – powiedział Zełenski.

Przypomnijmy, że 7 listopada rosyjscy terroryści zaatakowali rakietami skrzydłowymi Most Północny w Kijowie.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Pociski wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się szybko go ugasić.

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