W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy, którzy zapewniają mu wszelką niezbędną pomoc.



Oprócz obiektów energetycznych podczas ataku ucierpiała również infrastruktura cywilna. W szczególności uszkodzeniu uległ budynek remizy strażackiej oraz teren lokalnego targowiska.

W wyniku pożarów spłonęło wiele prywatnych samochodów oraz jeden kiosk handlowy. W budynkach wybite zostały okna.

Z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych w regionie wystąpiły przerwy w dostawach prądu. Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania.

Na miejscu nadal działają odpowiednie służby, które likwidują skutki rosyjskiego ataku.

Poinformowała o tym w poście na Telegramie szefowa Administracji Obwodowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

Przypomnijmy, że od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

5 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne oraz obiekty infrastruktury krytycznej.

Wcześniej w obwodzie winnickim w wyniku ataku uszkodzono obiekty energetyczne oraz wieżę łącznościową.

W wyniku nocnego ataku Rosji w Winnicy uszkodzono budynki mieszkalne w dwóch dzielnicach — Zamoscie i Malych Chutorach. W wieżowcu w Zamostiu doszło do bezpośredniego trafienia, a w Małych Chutorach dron całkowicie zniszczył dwupiętrowy garaż. Nie ma ofiar śmiertelnych, dwie osoby przebywają w szpitalu.