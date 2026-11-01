На Вінниччині після атаки пошкоджені енергооб’єкти та вежа зв’язку

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок удару пошкоджені також вежа мобільного зв’язку, складська будівля та кілька об’єктів у Вінниці.

Цієї ночі область пережила чергову масовану атаку російських військ. Основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Водночас пошкоджень зазнали й інші об’єкти. Зокрема, пошкоджена вежа мобільного зв’язку та приватна складська будівля. У багатоповерхових будинках вибило вікна. Також постраждали зупинки громадського транспорту й один автомобіль у Вінниці. «Було атаковано об’єкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного зв’язку, приватної складської будівлі, вікон у багатоповерхових будинках, а також зупинок громадського транспорту та автомобіля у м. Вінниця», — повідомила Наталія Заболотна.

Наразі інформації про загиблих і постраждалих унаслідок атаки в повідомленні очільниці ОВА немає. Також не уточнюється, які саме енергетичні об’єкти зазнали пошкоджень і наскільки серйозними є руйнування. Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати. Про наслідки нічної атаки повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

У Вінниці 26 жовтня близько 10:10 внаслідок атаки дронів постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Унаслідок нічної атаки Росії у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.

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