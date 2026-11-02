Відео: боєць із позивним Таксист відмовився йти в СЗЧ і вивозить побратимів під вогнем

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Пресслужба 23-ї окремої механізованої бригади оприлюднила історію військовослужбовця водія механізованого батальйону з позивним «Таксист», який виконує завдання із доправлення та вивезення побратимів під ворожим вогнем у складі 20-го армійського корпусу ОК «Південь» Сухопутних військ ЗСУ.

Попри численні ризики, атаки ворожих FPV-дронів та пропозиції самовільно залишити частину (СЗЧ), боєць категорично відмовився від таких дій і продовжує регулярні бойові виїзди. За словами захисника, робота на передовій нагадує його цивільну професію таксиста, але з вищим рівнем адреналіну та небезпеки, а засоби радіоелектронної боротьби й взаємовиручка побратимів неодноразово рятували життя екіпажу під час виконання завдань.

Джерело: 23-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

Солдат 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України Михайло Рудь провів 150 днів на передових позиціях поблизу Родинського біля Покровська. За цей час він пережив ворожі атаки дронів, складну ротацію, артилерійські обстріли, поранення та бій із диверсійною групою противника. Військовий вижив і повернувся до своїх, виконавши обіцянку, яку дав дружині.

Дві 21-річні доброволиці з Запоріжжя та Рівненщини проходять військову підготовку й планують стати операторками важких ударних безпілотників — бомберів. Одна з них, військовослужбовиця з позивним «Мала», ще до вступу до ЗСУ постраждала від російського обстрілу, коли йшла до школи. Тепер обидві дівчини опановують військові навички, щоб у майбутньому долучитися до роботи бойових підрозділів.

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