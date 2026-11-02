Służba prasowa 23. oddzielnej brygady zmechanizowanej opublikowała historię żołnierza – kierowcy z batalionu zmechanizowanego o pseudonimie „Taksówkarz”, który w ramach 20.. korpusu armii Okręgu Operacyjnego „Południe” Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pomimo licznych zagrożeń, ataków wrogich dronów FPV oraz propozycji samowolnego opuszczenia jednostki (SZC), żołnierz kategorycznie odmówił podjęcia takich działań i nadal regularnie wyrusza na misje bojowe. Według słów obrońcy praca na froncie przypomina mu jego cywilny zawód taksówkarza, ale charakteryzuje się wyższym poziomem adrenaliny i niebezpieczeństwa, a środki walki radioelektronicznej oraz wzajemna pomoc kolegów wielokrotnie ratowały życie załodze podczas wykonywania zadań.

Źródło: 23. Oddzielna Brygada Zmechanizowana Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierz 2. Brygady Galickiej Gwardii Narodowej Ukrainy Mykhailo Rud spędził 150 dni na pozycjach na linii frontu w pobliżu Rodynskiego niedaleko Pokrowska. W tym czasie przeżył ataki wrogich dronów, trudną rotację, ostrzał artyleryjski, odniósł rany oraz stoczył walkę z grupą dywersyjną przeciwnika. Żołnierz przeżył i powrócił do swoich, dotrzymując obietnicy złożonej żonie.

Dwie 21-letnie ochotniczki z Zaporoża i regionu Równego przechodzą szkolenie wojskowe i planują zostać operatorami ciężkich dronów uderzeniowych – bombowców. Jedna z nich, żołnierka o pseudonimie „Mala”, jeszcze przed wstąpieniem do Sił Zbrojnych Ukrainy ucierpiała w wyniku rosyjskiego ostrzału, gdy szła do szkoły. Teraz obie dziewczyny opanowują umiejętności wojskowe, aby w przyszłości dołączyć do jednostek bojowych.

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