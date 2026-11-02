Видео: боец с позывным «Таксист» отказался идти в СЗЧ и вывозит сослуживцев под обстрелом

Пресс-служба 23-й отдельной механизированной бригады обнародовала историю военнослужащего — водителя механизированного батальона с позывным «Таксист», который выполняет задачи по доставке и эвакуации сослуживцев под вражеским огнем в составе 20-го-го армейского корпуса ОК «Юг» Сухопутных войск ВСУ.

Несмотря на многочисленные риски, атаки вражеских FPV-дронов и предложения самовольно покинуть часть (СЗЧ), боец категорически отказался от таких действий и продолжает регулярные боевые выезды. По словам защитника, работа на передовой напоминает его гражданскую профессию таксиста, но с более высоким уровнем адреналина и опасности, а средства радиоэлектронной борьбы и взаимопомощь сослуживцев неоднократно спасали жизнь экипажу во время выполнения задач.

Источник: 23-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ.

Солдат 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины Михаил Рудь провёл 150 дней на передовых позициях вблизи Родинского под Покровском. За это время он пережил вражеские атаки дронов, сложную ротацию, артиллерийские обстрелы, ранение и бой с диверсионной группой противника. Военный выжил и вернулся к своим, выполнив обещание, данное жене.

Две 21-летние добровольцы из Запорожья и Ровенской области проходят военную подготовку и планируют стать операторами тяжелых ударных беспилотников — бомбардировщиков. Одна из них, военнослужащая с позывным «Мала», ещё до вступления в ВСУ пострадала от российского обстрела, когда шла в школу. Теперь обе девушки осваивают военные навыки, чтобы в будущем присоединиться к работе боевых подразделений.

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