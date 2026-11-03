Соединенные Штаты готовятся обратиться к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительное финансирование для закупки американского оружия для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Запрос может поступить уже в этом месяце, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Bloomberg и источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Дефицит около $2 млрд

По данным собеседников Bloomberg, программа имеет дефицит финансирования примерно в $2 млрд для пакетов вооружений, которые уже получили одобрение. Точный объем дополнительных взносов, который Вашингтон планирует запросить у союзников, пока неизвестен. США уже уведомили некоторых союзников по НАТО о намерении запросить новое финансирование.

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Поставки продолжаются

Соединенные Штаты продолжали поставлять Украине оружие до получения полного объема финансовых взносов от союзников. Дефицит может вырасти, если Пентагон одобрит дополнительные поставки вооружений. В рамках PURL страны-участницы направляют средства на приобретение американского оружия и военного оборудования, которое впоследствии передают Киеву.

Предыдущие поставки в рамках этой инициативы включали критически важные системы противовоздушной обороны и другое оборудование для украинских военных. Программа является одним из ключевых компонентов усилий НАТО по укреплению военных возможностей Украины в войне, которую Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против Украины.

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