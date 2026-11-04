Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Украине в понедельник, 9 ноября. На нем будут обсуждаться российские атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру. Заседание состоится по запросу Украины при поддержке нескольких европейских стран.

В ноябре председательство в Совете Безопасности занимает Латвия. Инициатором заседания выступила Украина. Ее запрос поддержали Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания.

Латвию на брифинге будет представлять министр иностранных дел Байба Браже. В латвийском представительстве пояснили, что причиной срочной встречи стали постоянные российские удары по Украине, которые приводят к страданиям мирных жителей и угрожают гражданской инфраструктуре. «Российская агрессия против Украины продолжает причинять огромные страдания, а непрекращающиеся атаки угрожают жизни гражданских лиц и направлены против критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в представительстве Латвии.

Заседание начнётся в 10:00 по нью-йоркскому времени. В Украине это будет 17:00 9 ноября. О проведении встречи сообщили в постоянном представительстве Латвии при ООН.

Латвия инициирует внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по поселку Комышуваха в Запорожской области. В Риге заявили об очередной атаке России на гражданское население Украины.

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированными российскими атаками на Днепр и Чернигов, в результате которых погибли мирные жители. Об этом сообщил украинский посол.

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