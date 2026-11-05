Литва вызвала представителя посольства РФ в связи с российскими ударами по гражданским объектам в Украине

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить протест против обстрелов гражданского населения и критически важной инфраструктуры Украины.

«Мы вызвали представителя посольства России, чтобы осудить продолжающиеся атаки России на гражданских лиц и критически важную инфраструктуру по всей Украине», — говорится в сообщении.

В литовском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российские удары по поездам, школам и укрытиям, приводящие к гибели людей, являются военными преступлениями.

«Россия должна прекратить свою агрессию и понести ответственность», — подчеркнули в МИД Литвы.

Об этом сообщило МИД Литвы в социальной сети X.

Напомним, Россия намеренно испытывает пределы коллективной обороны НАТО, прибегая к действиям, которые не достигают уровня прямого нападения, которое могло бы привести к активации статьи 5 Североатлантического договора.

Читай нас в