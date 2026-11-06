Россия продемонстрировала запуск малогабаритной крылатой ракеты с вертолета Ми-28

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором ударный вертолёт Ми-28НМ запускает малогабаритную крылатую ракету в ходе боевых действий против Украины. На кадрах видно, как вертолёт осуществляет пуск ракеты с пилона, расположенного под коротким крылом.

По оценкам обозревателей, на видео может быть ракета S8000 «Бандероль» или её близкий аналог Dan-T. Обе модели оснащены реактивным двигателем и относятся к категории относительно недорогих средств поражения.

На кадрах видно, как Ми-28НМ запускает ракету с пилона под коротким крылом. В то же время точный тип ракеты, дата запуска и цель, по которой наносился удар, официально не разглашаются.

Российская сторона заявляет, что дальность полета этих ракет может достигать 500 км. «Бандероль» может нести 50 кг боевой части, тогда как Dan-T — 135 кг. По конструкции и применению они работают как небольшие крылатые ракеты — летят по заданному маршруту на малой высоте с помощью реактивного двигателя, управляются с помощью спутниковой и инерциальной навигации и доставляют боеголовку к цели без возврата.

Ранее их запускали с наземных установок, а также с различных типов авиационных платформ — вертолета Ми-28 и истребителей Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 и Су-57.

Аналитики считают, что особенностью новой демонстрации стало подтверждение того, что Россия интегрирует такие боеприпасы и на ударные вертолеты Ми-28НМ.

Об этом сообщает Defence Blog.



Названы ракеты в арсенале РФ, данные о которых неизвестны украинской разведке.

По информации разведки, ежемесячный план РФ по производству ракет Х-101 превышает 80 единиц, причем фактические показатели отдельных предприятий даже превышают установленные задания.

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