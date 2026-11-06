Rosja zaprezentowała wystrzelenie niewielkiej rakiety skrzydłowej z helikoptera Mi-28

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym śmigłowiec bojowy Mi-28NM wystrzeliwuje niewielką rakietę skrzydłową podczas działań wojennych przeciwko Ukrainie. Na nagraniu widać, jak śmigłowiec wystrzeliwuje rakietę z pylonu umieszczonego pod krótkim skrzydłem.

Według ocen obserwatorów na nagraniu może widnieć pocisk S8000 „Banderol” lub jego bliski odpowiednik Dan-T. Oba modele są wyposażone w silnik odrzutowy i należą do kategorii stosunkowo niedrogich środków rażenia.

Na nagraniach widać, jak Mi-28NM wystrzeliwuje rakietę z pylonu umieszczonego pod krótkim skrzydłem. Jednocześnie dokładny typ rakiety, data wystrzelenia oraz cel, w który wymierzono uderzenie, nie zostały oficjalnie ujawnione.

Strona rosyjska twierdzi, że zasięg lotu tych rakiet może sięgać 500 km. „Banderol” może przenosić głowicę bojową o masie 50 kg, natomiast Dan-T – 135 kg. Pod względem konstrukcji i zastosowania działają one jak niewielkie rakiety skrzydłowe – lecą po wyznaczonej trasie na małej wysokości za pomocą silnika odrzutowego, są sterowane za pomocą nawigacji satelitarnej i inercyjnej oraz przenoszą głowicę bojową do celu bez powrotu.

Wcześniej były one wystrzeliwane z instalacji naziemnych, a także z różnych typów platform lotniczych – śmigłowca Mi-28 oraz myśliwców Su-25SM3, Su-30SM, Su-34 i Su-57.

Analitycy uważają, że cechą charakterystyczną tej nowej demonstracji było potwierdzenie, że Rosja integruje tego typu amunicję również z śmigłowcami bojowymi Mi-28NM.

Informuje o tym Defence Blog.



Wymieniono pociski znajdujące się w arsenale Rosji, o których ukraiński wywiad nie posiada danych.

Według informacji wywiadu miesięczny plan produkcji rakiet X-101 w Rosji przekracza 80 sztuk, przy czym rzeczywiste wyniki poszczególnych zakładów nawet przewyższają wyznaczone cele.

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