Rosjanie zniszczyli magazyn z artykułami spożywczymi dla przedszkoli i szkół w Odessie

9 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na magazyn w Odessie, w którym przechowywano żywność przeznaczoną dla przedszkoli i szkół. Po trafieniu wybuchł pożar.

Zginęły trzy osoby — dwie kobiety i mężczyzna. Kolejna kobieta z ciężkimi obrażeniami została hospitalizowana, a lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

Na miejscu działają odpowiednie służby, trwają prace związane z likwidacją skutków ataku. Informacje dotyczące zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Odessie