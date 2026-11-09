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Rosjanie zniszczyli magazyn z artykułami spożywczymi dla przedszkoli i szkół w Odessie

UA NEWS 09 listopada 2026 19:50
Rosjanie zniszczyli magazyn z artykułami spożywczymi dla przedszkoli i szkół w Odessie

9 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na magazyn w Odessie, w którym przechowywano żywność przeznaczoną dla przedszkoli i szkół. Po trafieniu wybuchł pożar.

Zginęły trzy osoby — dwie kobiety i mężczyzna. Kolejna kobieta z ciężkimi obrażeniami została hospitalizowana, a lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

Na miejscu działają odpowiednie służby, trwają prace związane z likwidacją skutków ataku. Informacje dotyczące zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Odessie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy. 

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

 

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