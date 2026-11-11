Rozmowy w Abu Zabi: o czym będzie mowa drugiego dnia i jakich wyników się oczekuje

W środę, 11 listopada, w Abu Zabi (stolica ZEA) odbędzie się drugi dzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją dotyczących zakończenia wojny. Strony planują omówić ewentualne zawieszenie ognia, kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Według informacji źródeł RBC-Ukraina, podczas drugiego dnia rozmów główny nacisk zostanie położony na ewentualne zawieszenie ognia, kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Według rosyjskich mediów spotkanie ma się rozpocząć o godz. 10:00 czasu kijowskiego.

Jednocześnie w zachodnich mediach pojawiła się informacja, że po rozmowach w Abu Zabi przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, mogą udać się do Moskwy, a następnie do Kijowa.

Pierwszy dzień rozmów odbył się we wtorek, 10 listopada. Spotkanie trwało około 4,5 godziny. W jego wyniku strony uzgodniły kontynuację prac następnego dnia.

Nie pojawiły się żadne szczegółowe oficjalne komentarze bezpośrednio od uczestników spotkania. Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił rozmowy jako konstruktywne i dość merytoryczne, choć zaznaczył, że trudno jest dojść do porozumienia z Rosjanami. Poinformował również, że otrzymał raport ukraińskiej grupy negocjacyjnej.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który nie brał udziału w spotkaniu, również określił rozmowy jako bardzo produktywne, ale podkreślił, że przed nami jeszcze wiele pracy.

Wśród amerykańskich przedstawicieli komentarz dla prasy wygłosił Jared Kushner. Według niego rosyjski dyktator Władimir Putin jest „gotowy na pokój na odpowiednich warunkach”.

Głównymi tematami pierwszego dnia były przyszła architektura bezpieczeństwa oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, Europy i Rosji.

Strony omówiły również możliwość zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców wojennych. Według Wołodymyra Zełenskiego rozważano warianty wymiany w formacie „1000 na 1000” lub „1500 na 1500”.

Osobno delegacja rosyjska poruszyła kwestię terytorialną. Prezydent Ukrainy podkreślił, że takie kwestie powinny być omawiane na szczeblu przywódców państw.

Według danych RBC-Ukraina przedstawiciele Rosji wspomnieli również o propozycjach Moskwy dotyczących zmiany europejskiej architektury bezpieczeństwa, które Władimir Putin przedstawiał podczas rozmów z ówczesnym prezydentem USA Joe Bidenem w grudniu 2021 roku.

Wówczas Kreml domagał się między innymi zaprzestania dalszego rozszerzania NATO, ograniczenia obecności wojskowej sojuszników w krajach, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a także ograniczenia współpracy wojskowej z państwami postsowieckimi spoza NATO, w szczególności z Ukrainą.

Według rozmówcy gazety strona rosyjska wiązała wybuch wojny z tym, że administracja Joe Bidena nie zgodziła się na te żądania. Jednocześnie przedstawiciele amerykańscy próbowali ustalić, czego dokładnie obawia się Moskwa i dlaczego potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa.

Pierwszego dnia rozmów, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania trójstronnego, delegacja ukraińska przeprowadziła oddzielne konsultacje z przedstawicielami USA, UE, NATO oraz krajów europejskich. Celem było uzgodnienie wspólnych stanowisk z partnerami.

W spotkaniach koordynacyjnych wzięli udział przedstawiciele formatu E4 – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, a także Unii Europejskiej i NATO.

W szczególności Wielką Brytanię reprezentował doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell, Niemcy — doradca kanclerza ds. polityki zagranicznej Günter Sautter, Francję — doradca dyplomatyczny prezydenta Emmanuel Bonn, a Włochy — doradca premiera Fabrizio Saggio.

Ze strony Unii Europejskiej w konsultacjach uczestniczyli szef gabinetu Ursuli von der Leyen, Björn Seibert, oraz doradczyni przewodniczącego Rady Europejskiej, Anna-Maria Bura. NATO reprezentował dyrektor Biura Sekretarza Generalnego, Jeffrey van Leuven.

Po konsultacjach z partnerami odbyły się trójstronne rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej.

Jednak kwestia pełnego udziału przedstawicieli europejskich w procesie negocjacyjnym z Rosją pozostaje otwarta.

Według Wołodymyra Zełenskiego Europa powinna do końca listopada zdecydować, kto będzie ją reprezentował w rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Prezydent podkreślił, że pożądane byłoby podjęcie odpowiedniej decyzji podczas spotkania koalicji chętnych w Niemczech 19 listopada.

Jednocześnie premier Danii Mette Frederiksen odmówiła reprezentowania Europy w negocjacjach z Rosją. Jej zdaniem w negocjacjach powinny brać udział właśnie instytucje europejskie.

Moskwa ze swojej strony sprzeciwia się zaangażowaniu Unii Europejskiej w negocjacje. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Europejczycy rzekomo „chcą jedynie zyskać czas dla Ukrainy” i zaproponował im, by „zostali w hotelu” w Abu Zabi.

Z kolei Stany Zjednoczone, według informacji serwisu Politico, nalegają, aby UE otrzymała miejsce przy stole negocjacyjnym. Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko przedstawiciela europejskiego wymieniano wcześniej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba. Tuż przed rozpoczęciem rozmów zarówno on, jak i premier Norwegii Jonas Gar Støre rozmawiali telefonicznie z Władimirem Putinem.

Na czele delegacji ukraińskiej stoi szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow. W jej skład wchodzą również:

szef Biura Prezydenta Kirill Budanow;

przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia;

pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Siergiej Kislitsa;

zastępca szefa Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) Wadim Skibicki.

Stronę amerykańską reprezentują specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, a także jego specjalny wysłannik Jared Kushner.

Na czele rosyjskiej delegacji stoi doradca Władimira Putina Władimir Medyński. W jej skład wchodzą również:

szef Główny Służby Wywiadowczej (GRU) Igor Kostjukow;

przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Jurij Żigarłowski i Aleksander Zorin;

przedstawiciele FSB Dmitrij Minaew i Aleksiej Komkow;

zastępcy szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Michaił Galuzin i Siergiej Riabkow oraz inni urzędnicy.

Moskwa próbuje przekształcić negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie w dyskusję na temat nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Kreml dąży do powrotu do postulatów wysuwanych przez USA i NATO jeszcze w 2021 roku, w szczególności dotyczących ograniczenia obecności wojskowej Sojuszu w Europie.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas rozmów w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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