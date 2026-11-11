Переговоры в Абу-Даби: что будут обсуждать во второй день и каких результатов ожидают

В среду, 11 ноября, в Абу-Даби (столица ОАЭ) состоится второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по урегулированию войны. Стороны планируют обсудить возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Чёрном море.

По информации источников РБК-Украина, во второй день переговоров основное внимание будет уделено возможному прекращению огня, энергетическим вопросам и безопасности в Черном море.

По данным российских СМИ, встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени.

В то же время в западных СМИ появилась информация, что после переговоров в Абу-Даби представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву, а затем — в Киев.

Первый день переговоров состоялся во вторник, 10 ноября. Встреча длилась около 4,5 часов. По ее итогам стороны договорились продолжить работу на следующий день.

Подробных официальных комментариев непосредственно от участников встречи не поступало. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и достаточно содержательными, хотя и отметил, что договариваться с россиянами сложно. Он также сообщил, что получил отчет украинской переговорной группы.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который не принимал участия во встрече, также охарактеризовал переговоры как очень продуктивные, но подчеркнул, что впереди еще много работы.

Среди американских представителей комментарий для прессы дал Джаред Кушнер. По его словам, российский диктатор Владимир Путин «готов к миру на надлежащих условиях».

Главными темами первого дня стали будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Украины, Европы и России.

Также стороны обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными. По словам Владимира Зеленского, рассматривались варианты обмена в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Отдельно российская делегация поднимала территориальный вопрос. Украинский президент подчеркнул, что такие вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств.

По данным РБК-Украина, представители России также упоминали предложения Москвы об изменении европейской архитектуры безопасности, которые Владимир Путин продвигал во время переговоров с тогдашним президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года.

Тогда Кремль требовал, в частности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, сократить военное присутствие союзников в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, а также ограничить военное сотрудничество с постсоветскими государствами, не входящими в НАТО, в частности с Украиной.

По словам собеседника издания, российская сторона связывала начало войны с тем, что администрация Джо Байдена не согласилась на эти требования. В то же время американские представители пытались выяснить, чего именно опасается Москва и зачем ей нужны гарантии безопасности.

В первый день переговоров, ещё до начала трёхсторонней встречи, украинская делегация провела отдельные консультации с представителями США, ЕС, НАТО и европейских стран. Целью было согласование общих позиций с партнёрами.

В координационных встречах приняли участие представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также Европейского Союза и НАТО.

В частности, Великобританию представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, Германию — советник канцлера по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Италию — советник премьер-министра Фабрицио Саджо.

От Евросоюза к консультациям присоединились руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и советница президента Европейского совета Анна-Мария Бура. НАТО представлял директор Офиса генерального секретаря Джеффри ван Леувен.

После консультаций с партнерами состоялись трехсторонние переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций.

Однако вопрос полноценного участия европейских представителей в переговорном процессе с Россией остается открытым.

По словам Владимира Зеленского, Европа должна до конца ноября определиться, кто будет представлять её на переговорах о прекращении войны. Президент подчеркнул, что желательно принять соответствующее решение во время встречи коалиции желающих в Германии 19 ноября.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с Россией. По её мнению, в них должны участвовать именно европейские институты.

Москва, со своей стороны, выступает против привлечения Евросоюза к переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцы якобы «стремятся лишь выиграть время для Украины», и предложил им «остаться в отеле» в Абу-Даби.

В то же время США, по информации Politico, настаивают на том, чтобы ЕС получил место за переговорным столом. Среди возможных кандидатов на роль европейского представителя ранее называли президента Финляндии Александра Стубба. Незадолго до переговоров он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере звонили Владимиру Путину.

Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также входят:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа, а также его специальный посланник Джаред Кушнер.

Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В её состав также вошли:

начальник ГРУ Игорь Костюков;

представители Генерального штаба ВС РФ Юрий Жигарловский и Александр Зорин;

представители ФСБ Дмитрий Минаев и Алексей Комков;

заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков и другие должностные лица.

Москва пытается превратить переговоры о завершении войны в Украине в обсуждение новой архитектуры безопасности Европы. Кремль стремится вернуться к требованиям, которые выдвигали США и НАТО еще в 2021 году, в частности, относительно сокращения военного присутствия Альянса в Европе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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