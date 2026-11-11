Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na obwód żytomierski; cztery osoby odniosły obrażenia

Od wieczora 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski przy użyciu licznych dronów. Atakom poddano obiekty infrastruktury energetycznej, transportowej i paliwowej. W wyniku ostrzałów odnotowano ofiary oraz znaczne zniszczenia.

Według szefa Obwodnej Administracji, armia rosyjska od wieczora poprzedniego dnia przeprowadzała liczne ataki dronami.

„Od wczorajszego wieczoru Rosjanie przeprowadzili liczne ataki dronami na terytorium obwodu żytomierskiego. Atakom poddano obiekty infrastruktury energetycznej, transportowej i paliwowej w gminach Żytomierskiej, Hlybochyckiej, Olevskiej, Zviahelskiej i Oliivskiej” – czytamy w komunikacie.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzono budynki mieszkalne, prywatne przedsiębiorstwo oraz co najmniej 20 samochodów.

W momencie publikacji komunikatu wiadomo było o czterech poszkodowanych. Wśród nich znaleźli się funkcjonariusze Policji Narodowej, którzy przybyli na wezwanie i zostali ponownie trafieni rosyjskim atakiem podczas dokumentowania zbrodni wojennych.

„Obecnie wiadomo o czterech poszkodowanych. Wśród nich są funkcjonariusze policji krajowej, którzy przybyli na wezwanie i znaleźli się pod kolejnym ostrzałem, gdy dokumentowali rosyjskie zbrodnie. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Trwają prace nad usunięciem skutków ostrzałów” – doprecyzował Witalij Bunečko.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu Witalij Bunečko.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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