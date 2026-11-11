Росія масовано атакувала Житомирщину дронами, четверо постраждалих

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Російські війська з вечора 10 листопада атакували Житомирську область численними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури. Унаслідок обстрілів є постраждалі та значні пошкодження.

За словами очільника ОВА, російська армія завдавала численних ударів безпілотниками з вечора попереднього дня.

«Зі вчорашнього вечора росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини. Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Станом на момент повідомлення було відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — працівники Національної поліції, які прибули на виклик і потрапили під повторний російський удар під час документування воєнних злочинів.

«Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілів», – уточнив Віталій Бунечко.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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