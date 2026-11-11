Россия подвергла Житомирскую область массированной атаке с использованием дронов, четверо пострадали

Российские войска с вечера 10 ноября атаковали Житомирскую область многочисленными беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры. В результате обстрелов есть пострадавшие и значительные повреждения.

По словам главы ОГА, российская армия наносила многочисленные удары беспилотниками с вечера предыдущего дня.

«Со вчерашнего вечера россияне нанесли многочисленные удары беспилотниками по территории Житомирской области. Под ударом оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской общинах», — говорится в сообщении.

В результате российских атак повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей.

На момент публикации сообщения было известно о четырёх пострадавших. Среди них — сотрудники Национальной полиции, которые прибыли по вызову и попали под повторный российский удар во время документирования военных преступлений.

«На данный момент известно о четырёх пострадавших. Среди них — сотрудники Национальной полиции, которые прибыли по вызову и попали под повторный удар, когда документировали российские преступления. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов», — уточнил Виталий Бунечко.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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