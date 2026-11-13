Российский удар по многоэтажному дому в Ровно: шесть человек ранены

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

По уточненной информации, ранены шесть человек, в том числе двое детей. Ремонтные работы в доме, в частности установка окон, городские власти планируют начать уже утром. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Также в результате атаки в Здолбунове произошло возгорание гаража и автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают все службы. На данный момент известно о пяти раненых. Городские власти готовят отселение жителей многоэтажного дома.

В ОГА сообщили, что враг атаковал энергетику и жилой сектор области. Из-за атаки обесточены населенные пункты Ровенского и Сарненского районов. Объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сарненском районе. Из-за постоянных обстрелов энергетики не могут провести восстановительные работы.

Ранее Коваль сообщал, что из-за обстрелов в некоторых населенных пунктах области отсутствует электроснабжение. В одном из сел Ровенского района повреждены крыша и стена дома, в котором никто не проживал. В соседних домах выбиты окна.

Источник: Ровенская ОГА

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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