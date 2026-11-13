俄罗斯对利沃夫一栋高层建筑发动袭击：6人受伤

俄罗斯军队袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，其中包括州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

据最新消息，共有6人受伤，其中包括两名儿童。市政府计划于今早开始对该楼进行维修工作，特别是安装窗户。里夫内州行政管理局主席亚历山大·科瓦尔通报了这一情况。

此外，此次袭击还导致兹多尔布诺夫的一处车库和一辆汽车起火。目前尚未收到有关伤亡人员的信息。

各救援部门正在现场开展工作。目前已知有5人受伤。市政府正准备疏散该高层住宅楼的居民。

州行政管理局通报称，敌军袭击了该州的电力设施和居民区。受此次袭击影响，里夫内区和萨尔内区的多个居民点断电。关键基础设施已转为由发电机供电。

萨尔内地区电力供应形势最为严峻。由于持续遭受炮击，电力部门无法开展抢修工作。

此前，科瓦尔曾通报称，由于炮击，该州部分居民点已断电。在里夫内区的一个村庄，一栋无人居住的房屋的屋顶和墙壁遭到损毁，邻近房屋的窗户也被击碎。

来源：里夫内州政府

11月12日白天，俄军出动无人机袭击了扎波罗热市的一处民宅。此次袭击造成一名妇女受伤。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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