11月21日，维尼察市因俄罗斯袭击导致一处能源基础设施受损。该市已出现停电情况，抢修队伍正在努力恢复供电。

“由于敌方袭击，文尼察的一处能源基础设施遭到破坏。该市出现停电情况。电力抢修队正在努力恢复供电，”扎博洛特娜强调道。

文尼察州军事行政局局长娜塔莉亚·扎博洛特娜于周六通报了这一情况。

11月20日，俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州克里维里赫市发动无人机袭击，受伤人数已增至58人。其中包括6名儿童、3名急救医护人员以及协助伤员的紧急情况部工作人员。

11月21日上午，基辅因俄罗斯袭击导致两人受伤，首都五个区出现供水中断。其中一名伤者正在医院接受治疗。

乌克兰防空部队摧毁并拦截了148架无人机中的117架，这些无人机是俄军自11月20日晚起用于袭击乌克兰的。此外，敌军还发射了三枚弹道导弹。

在过去24小时内（11月20日），俄军对扎波罗热州的48个居民点发动了489次袭击。 由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成两人死亡，另有22人受伤，其中包括一名儿童。

11月20日晚，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫市郊。袭击造成6人受伤，其中包括两名年龄分别为12岁和14岁的男孩。一栋居民楼的四楼和五楼发生火灾。

11月20日晚，俄军向克里沃罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次出动喷气式无人机袭击了该市。

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