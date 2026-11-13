Украинские Карпаты оказались под угрозой ракетного удара в ночь на 13 ноября

В ночь на 13 ноября в западных областях, в частности в Закарпатье, Львовской области, на Волыни и в Прикарпатье, была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического оружия. До этого предупреждение о ракетной опасности поступило в Киев и центральные регионы Украины.

Первые сообщения об опасности появились после часа ночи. В 01:56 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия. Примерно через две минуты предупреждения начали поступать и в западных регионах. Сигналы тревоги охватили значительную часть страны — от Волыни и Львовщины до Закарпатья и Буковины.

Воздушные силы опубликовали краткое предупреждение: «Угроза применения баллистического оружия». Военные не уточнили тип ракеты, возможное направление её движения или регионы, которым непосредственно угрожал удар.

На фоне распространения тревоги мониторинговые каналы сообщали о появлении воздушной цели в Киевской области, которая якобы двигалась в западном направлении. Именно с этим они связывали расширение географии воздушной опасности.

Кроме того, в сети появились предположения о возможном применении Россией новой модификации баллистической ракеты. По версии авторов таких сообщений, её дальность якобы позволяет достигать западных областей Украины.

Однако официального подтверждения этой информации нет. Воздушные силы не сообщали о появлении новой модификации ракеты или её характеристиках. Также не было обнародовано объяснение, почему предупреждение о баллистической опасности распространили на значительную часть западных регионов.

Распространение баллистической угрозы на запад Украины привлекает особое внимание, учитывая дальность российского ракетного вооружения. Российская армия использует несколько типов ракет, способных преодолевать значительные расстояния.

Среди основных баллистических средств поражения — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), их максимальная дальность составляет до 500 км. Такие ракеты запускаются с наземных мобильных установок.

Еще большую дальность имеет российская аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал». Ее запускают с самолетов, в частности с МиГ-31К. По оценкам CSIS, дальность этой ракеты составляет 1500–2000 км. В отличие от «Искандера», она запускается с воздушного носителя, что увеличивает общее расстояние, которое может преодолеть комплекс.

Отдельно стоит упомянуть ракеты из комплексов С-300 и С-400. Эти системы предназначены в первую очередь для противовоздушной обороны, однако российские военные используют их зенитные ракеты и для нанесения ударов по наземным объектам. Такие ракеты могут лететь по баллистической траектории.

В январе 2023 года тогдашний пресс-секретарь Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что максимальная дальность поражения наземных целей ракетами С-300 составляет около 150 км, а С-400 — до 200 км. По его словам, для таких ударов россиянам приходится приближать пусковые установки к линии боевого соприкосновения или границе, поскольку на максимальных расстояниях точность ракет снижается.

Важно не путать эти показатели с дальностью действия комплексов против воздушных целей: для отдельных ракет С-400 она может быть значительно больше. Однако это не означает, что комплекс способен наносить наземные удары на такое же расстояние.

Обычное применение российских С-300 и С-400 по наземным целям само по себе не объясняет угрозу для всего западного региона. Зато «Искандер-М» и «Кинжал» имеют значительно большую дальность. В то же время определить, какой именно тип вооружения мог вызвать панику на западе Украины этой ночью, без официальной информации невозможно.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

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