W nocy z 13 na 14 listopada ukraińskie Karpaty znalazły się w zasięgu rakiet balistycznych

W nocy z 12 na 13 listopada ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia użyciem broni balistycznej w obwodach zachodnich, w szczególności w Zakarpaciu, obwodzie lwowskim, na Wołyniu i w regionie Przykarpacie. Wcześniej ostrzeżenie o zagrożeniu rakietowym otrzymały Kijów i regiony centralne Ukrainy.

Pierwsze doniesienia o zagrożeniu pojawiły się po pierwszej w nocy. O godz. 01:56 w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia bronią balistyczną. Około dwie minuty później ostrzeżenia zaczęły napływać również do regionów zachodnich. Sygnały alarmowe objęły znaczną część kraju – od Wołyń i obwodu lwowskiego po Zakarpacie i Bukowinę.

Siły Powietrzne opublikowały krótkie ostrzeżenie: „Zagrożenie użyciem broni balistycznej”. Wojsko nie podało szczegółów dotyczących typu rakiety, możliwego kierunku jej lotu ani regionów, którym bezpośrednio groził atak.

W obliczu rozprzestrzeniającego się niepokoju kanały monitorujące informowały o pojawieniu się celu powietrznego w obwodzie kijowskim, który rzekomo poruszał się w kierunku zachodnim. Właśnie z tym wiązały one rozszerzenie zasięgu zagrożenia powietrznego.

Ponadto w sieci pojawiły się spekulacje na temat możliwego zastosowania przez Rosję nowej modyfikacji rakiety balistycznej. Według autorów tych doniesień jej zasięg rzekomo pozwala na dotarcie do zachodnich regionów Ukrainy.

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Siły powietrzne nie poinformowały o pojawieniu się nowej modyfikacji rakiety ani o jej parametrach. Nie podano również wyjaśnienia, dlaczego ostrzeżenie o zagrożeniu balistycznym objęto znaczną część zachodnich regionów.

Rozszerzenie zagrożenia balistycznego na zachodnią Ukrainę budzi szczególną uwagę ze względu na zasięg rosyjskiego uzbrojenia rakietowego. Armia rosyjska wykorzystuje kilka typów rakiet zdolnych do pokonywania znacznych odległości.

Wśród głównych środków rażenia balistycznego znajdują się rakiety z kompleksu operacyjno-taktycznego „Iskander-M”. Według danych amerykańskiego Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) ich maksymalny zasięg wynosi do 500 km. Rakiety te są wystrzeliwane z naziemnych, mobilnych wyrzutni.

Jeszcze większy zasięg ma rosyjska rakieta aerobalistyczna X-47M2 „Kindżal”. Jest ona wystrzeliwana z samolotów, w szczególności z MiG-31K. Według szacunków CSIS zasięg tej rakiety wynosi 1500–2000 km. W odróżnieniu od „Iskandera” startuje ona z nośnika powietrznego, co zwiększa całkowitą odległość, jaką może pokonać ten kompleks.

Osobno warto wspomnieć o rakietach z kompleksów S-300 i S-400. Systemy te są przeznaczone przede wszystkim do obrony przeciwlotniczej, jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystują ich rakiety przeciwlotnicze również do ataków na cele naziemne. Pociski te mogą lecieć po trajektorii balistycznej.

W styczniu 2023 roku ówczesny rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ignat poinformował, że maksymalny zasięg rażenia celów naziemnych pociskami S-300 wynosi około 150 km, a S-400 – do 200 km. Według niego, aby przeprowadzić takie ataki, Rosjanie muszą zbliżyć wyrzutnie do linii frontu lub granicy, ponieważ przy maksymalnych odległościach celność rakiet spada.

Ważne jest, aby nie mylić tych wskaźników z zasięgiem działania systemów przeciwko celom powietrznym: w przypadku niektórych pocisków S-400 może on być znacznie większy. Nie oznacza to jednak, że system jest w stanie przeprowadzać ataki naziemne na taką samą odległość.

Samo zwykłe zastosowanie rosyjskich systemów S-300 i S-400 przeciwko celom naziemnym nie wyjaśnia z natury rzeczy zagrożenia dla całego regionu zachodniego. Natomiast „Iskander-M” i „Kindżal” mają znacznie większy zasięg. Jednocześnie bez oficjalnych informacji nie da się ustalić, jaki konkretnie rodzaj uzbrojenia mógł wywołać niepokój na zachodzie Ukrainy tej nocy.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

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