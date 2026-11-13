11月13日夜间，乌克兰喀尔巴阡山脉面临弹道导弹威胁

11月13日凌晨，乌克兰西部地区——特别是扎卡尔帕蒂亚、利沃夫、沃伦和普里卡尔帕蒂亚——因面临弹道武器袭击威胁而发布了防空警报。此前，基辅及乌克兰中部地区已收到导弹威胁预警。

关于危险的首批通报出现在凌晨1点过后。凌晨1点56分，基辅因面临弹道武器威胁而发布了防空警报。 大约两分钟后，西部地区也开始收到警报。警报信号覆盖了该国的大部分地区——从沃伦州和利沃夫州到喀尔巴阡地区和布科维纳地区。

空军发布了一则简短预警：“面临弹道武器袭击威胁”。军方未具体说明导弹类型、可能的飞行方向，也未指明哪些地区将直接面临袭击威胁。

在警报蔓延的背景下，监测频道报道称在基辅州出现了一个空中目标，据称正向西移动。他们正是将空中威胁范围的扩大与这一情况联系在一起的。

此外，网络上还出现了关于俄罗斯可能使用新型弹道导弹的猜测。据发布此类消息的人士称，该导弹的射程据称足以覆盖乌克兰西部地区。

然而，目前尚无官方消息证实这一信息。空军方面既未通报新型导弹的出现，也未披露其性能参数。此外，关于为何将弹道导弹威胁预警范围扩大至西部大部分地区，官方也未作出说明。

鉴于俄罗斯导弹武器的射程，弹道导弹威胁向乌克兰西部蔓延一事引起了特别关注。俄罗斯军队拥有数种能够覆盖长距离的导弹。

主要弹道打击武器包括“伊斯坎德尔-M”作战-战术导弹系统的导弹。 据美国战略与国际研究中心（CSIS）的数据，其最大射程可达500公里。此类导弹由地面移动发射装置发射。

射程更远的是俄罗斯的X-47M2“匕首”空射弹道导弹。该导弹由飞机发射，特别是米格-31K战机。据CSIS评估，该导弹的射程为1500至2000公里。 与“伊斯坎德尔”不同，它从空中平台发射，从而增加了该系统能够覆盖的总距离。

此外，还值得一提的是S-300和S-400系统中的导弹。这些系统主要用于防空，但俄罗斯军方也利用其防空导弹打击地面目标。 此类导弹可沿弹道轨迹飞行。

2023年1月，时任空军司令部发言人尤里·伊格纳特曾表示，S-300导弹打击地面目标的最大射程约为150公里，而S-400则可达200公里。 据他介绍，为了实施此类打击，俄军不得不将发射装置部署至靠近前线或边境的位置，因为在最大射程下，导弹的精度会下降。

需要注意的是，这些数据不应与该系统打击空中目标的射程混淆：对于部分S-400导弹而言，其射程可能远超上述数值。但这并不意味着该系统能够对地面目标实施同等射程的打击。

俄罗斯S-300和S-400系统通常用于打击地面目标，仅凭这一点并不能解释其对整个西部地区构成的威胁。相比之下，“伊斯坎德尔-M”和“匕首”导弹的射程要大得多。 与此同时，在缺乏官方信息的情况下，无法确定究竟是哪种武器导致了今夜乌克兰西部地区恐慌蔓延。

来源：乌克兰武装部队空军

11月12日白天，俄军出动无人机袭击了扎波罗热的一处民宅。此次袭击导致一名妇女受伤。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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