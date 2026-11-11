自11月10日晚起，俄军出动大量无人机袭击了日托米尔州。能源、交通和燃料基础设施设施遭到袭击。袭击造成人员伤亡和严重破坏。

据该州行政长官称，自前一天傍晚起，俄军便多次发动无人机袭击。

“从昨天晚上开始，俄军就对日托米尔州境内发动了多次无人机袭击。 日托米尔、赫利博奇茨、奥列夫斯克、兹维亚赫尔斯克和奥利耶夫斯克等社区的能源、交通和燃料基础设施设施均遭到袭击，”通报中写道。

俄罗斯的袭击导致居民楼、一家私营企业以及至少20辆汽车受损。

截至通报时，已知有4人受伤。其中包括应召赶赴现场的国家警察人员，他们在记录战争罪行时遭遇了俄罗斯的二次袭击。

“目前已知有4人受伤。其中包括应召赶到现场的国家警察人员，他们在记录俄罗斯战争罪行时遭遇了俄军的二次袭击。伤者正在接受必要的医疗救助。 目前正在开展清理炮击后果的工作，”维塔利·布涅奇科补充道。

吉特米尔州军事行政长官维塔利·布涅奇科通报了这一情况。

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋民宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

关注我们在