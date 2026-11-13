Украинская ПВО за ночь сбила 80 из 117 российских дронов

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками, 80 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Попадания вражеских целей зафиксированы в 24 точках.

По данным военных, в ночь на 13 ноября (с 18:00 12 ноября) враг нанёс удар 117 ударными БПЛА типа Shahed (63 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed (39 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 10 точках.

Источник: Командование Воздушных Сил

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