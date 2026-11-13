乌克兰防空部队在一夜之间击落了117架俄罗斯无人机中的80架

11月13日凌晨，俄军出动117架沙赫德型攻击无人机袭击乌克兰，其中80架被防空部队成功击落。敌方目标在24处地点被确认命中。

据军方消息，11月13日夜间（自11月12日18:00起），敌军从以下方向发射了117架“Shahed”型攻击无人机（其中63架为喷气式）、 “赫伯拉”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机，攻击方向包括：俄罗斯境内的奥廖尔、库尔斯克、米列罗沃、沙塔洛沃、普里莫尔斯科-阿赫塔尔斯克，以及克里米亚自治共和国被占领土（TOT）的格瓦尔迪伊斯克。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据，截至07:30，防空部队已击落或压制80架敌方Shahed型（其中39架为喷气式）、“赫尔伯”及其他类型无人机。

已记录到敌方空中攻击武器命中24处地点，以及被击落无人机（残骸）坠落在10处地点。

来源：空军司令部

11月12日白天，俄军出动无人机袭击了扎波罗热的一处民宅区。此次袭击导致一名妇女受伤。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

关注我们在