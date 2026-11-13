W ciągu nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 80 ze 117 rosyjskich dronów

W nocy z 12 na 13 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 117 dronami bojowymi, z których 80 udało się zneutralizować siłom obrony przeciwlotniczej. Trafienia wrogich celów odnotowano w 24 lokalizacjach.

Według danych wojskowych, w nocy z 12 na 13 listopada (od godz. 18:00 12 listopada) wróg zaatakował 117 dronów bojowych typu Shahed (z czego 63 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz dronami-imitatorami typu „Parodia” z kierunków: Orel, Kursk, Millerowo, Shatalowo, Primorsko-Achtaarsk — RF, TOT AR Krym — Gwardijsk.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 07:30, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 80 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 39 to modele odrzutowe), „Gerbera” oraz drony innych typów.

Odnotowano trafienia środków powietrznego ataku wroga w 24 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych dronów (odłamki) w 10 lokalizacjach.

Źródło: Dowództwo Sił Powietrznych

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Chorzowie. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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