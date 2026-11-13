Українська ППО за ніч збила 80 із 117 російських дронів

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У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Україну 117 ударними безпілотниками, з яких 80 вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Влучання ворожих цілей зафіксували на 24 локаціях.

За даними військових, у ніч на 13 листопада (з 18:00 12 листопада) ворог атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ АР Крим — Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Джерело: Командування Повітряних Сил

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

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