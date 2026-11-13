Россия атаковала Винницу ночью 13 ноября: есть пострадавшие, поврежден детский сад

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил мэр Сергей Моргунов.

«Две женщины получили травмы в результате очередной российской атаки на Винницу. Их доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным мэра, в результате удара горел жилой дом, имеются повреждения от взрывной волны других частных домов, многоквартирных домов и детского сада. На местах работают экстренные службы.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днём 12 ноября. В результате атаки пострадала женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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