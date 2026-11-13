W nocy z 13 na 14 listopada Rosja zaatakowała Winnicę: są ofiary, uszkodzono przedszkole

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ucierpiały osoby, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

„Dwie kobiety odniosły obrażenia w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na Winnicę. Zostały przewiezione do szpitali, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy medycznej” – czytamy w komunikacie.

Według burmistrza w wyniku ataku zapalił się budynek mieszkalny, a fala uderzeniowa spowodowała uszkodzenia innych domów prywatnych, budynków wielorodzinnych oraz przedszkola. Na miejscu działają służby ratownicze.

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na zabudowę prywatną w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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