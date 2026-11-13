Mobilna grupa ogniowa ukraińskich żołnierzy zniszczyła drona bojowego typu Shahed za pomocą przenośnego przeciwlotniczego systemu rakietowego Stinger. Moment zniszczenia wrogiego celu został uchwycony na filmie.

Przedstawiciele brygady poinformowali, że żołnierze szybko wykryli cel powietrzny, zajęli pozycję ogniową i wystrzelili rakietę. Rakieta Stinger precyzyjnie trafiła w wrogi dron, niszcząc go w powietrzu.

„Żołnierze szybko wykryli cel, zajęli pozycję ogniową i wystrzelili pocisk. Pocisk precyzyjnie trafił w wrogi dron w powietrzu. Na nagraniu zarejestrowano moment wystrzelenia, śledzenia celu i zniszczenia. To kolejne potwierdzenie skuteczności działania mobilnych grup przeciwko dronom uderzeniowym przeciwnika” – zaznaczono w brygadzie.

Zestrzelenie Shaheda miało miejsce w strefie odpowiedzialności Dowództwa Sił Powietrznych „Centrum”.

Na opublikowanym nagraniu słychać również emocjonalną reakcję żołnierzy po udanym zestrzeleniu drona: „Zestrzeliliśmy! Brawo! O, świetnie”.

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Nagranie z akcji bojowej opublikowano na stronie 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego im. Bohatera Ukrainy Oleksandra Dovgacza.

Wcześniej ukraińskie siły zbrojne wykorzystały system zwalczania radiowo-elektronicznego „Lima”, aby zepchnąć z wyznaczonej trajektorii dwie rosyjskie rakiety balistyczne „Oresznik” podczas ataku 24 maja. W rezultacie żadna z rakiet nie trafiła w zamierzony cel.

W wyniku działania ukraińskiego systemu walki radioelektronicznej „Lima” nawigatory GPS masowo lokalizują użytkowników w stolicy Peru. Zakłócenia elektromagnetyczne, które są generowane w celu dezorientacji rosyjskich rakiet i dronów, wpływają również na urządzenia cywilne, w szczególności smartfony, nawigacje samochodowe i zegarki GPS.

Grupa posłów zarejestrowała w Radzie Najwyższej projekt ustawy „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie wzmocnienia środków obronnych”, który pozwala wojsku na operacyjne rozmieszczanie środków walki radioelektronicznej i rozpoznania na dowolnychdowolnych terenach i nieruchomościach, niezależnie od formy własności.

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