乌克兰军方的机动火力小组利用便携式毒刺防空导弹系统，击落了一架Shahed型攻击型无人机。击中敌方目标的瞬间被视频记录下来。

该旅方面表示，士兵们迅速发现了空中目标，随即占据射击阵地并发射了导弹。毒刺导弹精准命中敌方无人机，将其击落。

“士兵们迅速发现目标，占据射击阵地并发射了导弹。 导弹精准击中了空中飞行的敌方无人机。视频记录了发射、跟踪目标及击中目标的瞬间。这再次证明了机动分队对抗敌方攻击型无人机的作战效能，”该旅方面指出。

击落“Shahed”无人机事件发生在“中央”空军司令部负责的防空区域内。

在公布的视频中，还能听到士兵们成功击落无人机后激动不已的反应：“击落了！干得漂亮！哇，太棒了。”

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这些作战画面发布在以乌克兰英雄亚历山大·多夫加奇命名的第39战术航空旅的官方页面上。

此前，在5月24日的袭击中，乌克兰军方曾动用“利马”电子战系统，将两枚俄罗斯“奥列什尼克”弹道导弹从预定飞行轨迹上偏离。 结果，这两枚导弹均未击中预定目标。

由于乌克兰“利马”电子战系统的运作，大量GPS导航设备将用户位置定位在秘鲁首都。 为使俄罗斯导弹和无人机迷失方向而产生的电磁干扰，同时也影响了民用设备，特别是智能手机、车载导航仪和GPS手表。

一群议员已在最高拉达提交了《关于修订乌克兰部分立法以加强国防措施》的法案，该法案允许军方迅速在任何区域和不动产上迅速部署电子战和侦察设备，无论其所有权形式如何。

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