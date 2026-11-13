Відео: українські військові збили російський Shahed ракетою Stinger

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Мобільно-вогнева група українських військових знищила ударний безпілотник типу Shahed за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Момент ураження ворожої цілі потрапив на відео.

У бригаді розповіли, що військові оперативно виявили повітряну ціль, зайняли вогневу позицію та здійснили пуск ракети. Stinger точно влучив у ворожий безпілотник, знищивши його в повітрі.

«Бійці оперативно виявили ціль, зайняли вогневу позицію та виконали пуск. Ракета точно уразила ворожий дрон у повітрі. На відео зафіксовано момент пуску, супроводу цілі та ураження. Це чергове підтвердження ефективності роботи мобільних груп проти ударних дронів противника», – зазначили в бригаді.

Збиття Shahed відбулося в зоні відповідальності Повітряного командування «Центр».

На оприлюдненому відео також чути емоційну реакцію військових після успішного ураження безпілотника: «Є збив! Молодець! Ай, гарно».

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