Видео: украинские военные сбили российский Shahed ракетой Stinger

Мобильно-огневая группа украинских военных уничтожила ударный беспилотник типа Shahed с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Момент поражения вражеской цели был запечатлен на видео.

В бригаде рассказали, что военные оперативно обнаружили воздушную цель, заняли огневую позицию и осуществили пуск ракеты. Stinger точно попал в вражеский беспилотник, уничтожив его в воздухе.

«Бойцы оперативно обнаружили цель, заняли огневую позицию и произвели пуск. Ракета точно поразила вражеский дрон в воздухе. На видео запечатлен момент запуска, сопровождения цели и поражения. Это очередное подтверждение эффективности работы мобильных групп против ударных дронов противника», — отметили в бригаде.

Сбивание Shahed произошло в зоне ответственности Воздушного командования «Центр».

На обнародованном видео также слышна эмоциональная реакция военных после успешного поражения беспилотника: «Сбил! Молодец! Ай, как здорово».

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Кадры боевых действий были опубликованы на странице 39-й бригады тактической авиации имени Героя Украины Александра Довгача.

Ранее украинские военные применили систему радиоэлектронной борьбы «Лима», чтобы отклонить от заданной траектории две российские баллистические ракеты «Орешник» во время атаки 24 мая. В результате ни одна из ракет не попала в запланированную цель.

Из-за работы украинской системы радиоэлектронной борьбы «Лима» GPS-навигаторы массово определяют местонахождение пользователей в столице Перу. Электромагнитные помехи, создаваемые для дезориентации российских ракет и дронов, влияют также на гражданские устройства, в частности смартфоны, автомобильные навигаторы и GPS-часы.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления оборонных мер», который позволяет военным оперативно размещать средства радиоэлектронной борьбы и разведки на любых-каких участках и объектах недвижимости независимо от формы собственности.

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