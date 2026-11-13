Российские дроны нанесли удар по Харьковской области, в Чугуеве поврежден почтовый терминал

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Погибших и пострадавших не было.

По информации ГСЧС, российские войска атаковали беспилотниками четыре общины Харьковской области.

«Вечером и ночью россияне атаковали дронами 4 общины области. В Чугуеве загорелись два гаражных бокса. В Новом Коротиче БПЛА дважды нанесли удары по почтовому терминалу: после первого попадания горели конструкции здания, а после повторного удара загорелась крыша. Все очаги возгорания ликвидированы», — говорится в сообщении спасателей.

В результате ударов по гражданской инфраструктуре в Чугуеве возникли пожары в двух гаражных боксах, а в Новом Коротыче дважды был атакован почтовый терминал. После попаданий там загорелись конструкции здания и крыша.

Подразделения ГСЧС ликвидировали все очаги возгорания.

По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате российских атак не зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В результате атаки беспилотника по Сумской области 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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