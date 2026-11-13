Rosyjskie drony zaatakowały obwód charkowski; w Czugujewie uszkodzono terminal pocztowy

W obwodzie charkowskim ratownicy ugaszili pożary w obiektach cywilnych w czterech gminach, które wybuchły w wyniku wieczornych i nocnych ataków rosyjskich dronów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) rosyjskie wojska zaatakowały dronami cztery gminy w obwodzie charkowskim.

„Wieczorem i w nocy Rosjanie zaatakowali dronami cztery gminy w obwodzie. W Czugujewie zapaliły się dwa boksy garażowe. W Nowym Korotyczu drony dwukrotnie uderzyły w terminal pocztowy: po pierwszym trafieniu płonęły konstrukcje budynku, a po kolejnym uderzeniu zapalił się dach. Wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

W wyniku uderzeń w infrastrukturę cywilną w Czugujewie wybuchły pożary w dwóch boksach garażowych, a w Nowym Korotyczu dwukrotnie zaatakowano terminal pocztowy. Po trafieniach zapaliły się tam konstrukcje budynku i dach.

Oddziały Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) ugasiły wszystkie ogniska pożaru.

Według danych służb ratowniczych nie odnotowano ofiar ani rannych w wyniku rosyjskich ataków.

Poinformowała o tym służba prasowa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkińskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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