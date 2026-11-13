俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫州，楚古耶夫的一处邮政终端遭到破坏

在哈尔科夫州，救援人员扑灭了四个社区内因俄罗斯无人机在傍晚和夜间发动袭击而引发的民用设施火灾。此次事件未造成人员伤亡。

据国家紧急情况局消息，俄军使用无人机袭击了哈尔科夫州的四个社区。

“傍晚和夜间，俄军用无人机袭击了该州4个社区。在楚古耶夫，两个车库起火。 在新科罗蒂奇，无人机两次击中邮政终端：首次命中后建筑结构起火，二次打击后屋顶起火。所有火点均已扑灭，”救援人员在通报中表示。

由于对民用基础设施的袭击，楚古耶夫的两处车库发生火灾，而新科罗蒂奇的邮政枢纽则遭到两次袭击。遭袭后，该处的建筑结构和屋顶起火。

国家紧急情况部各分队已扑灭所有火源。

据救援人员称，俄罗斯袭击未造成人员伤亡。

乌克兰国家紧急情况局新闻处通报了这一消息。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏梅州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。苏梅州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫表示，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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