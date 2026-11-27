По данным 1-го корпуса НГУ «Азов», нефтебаза и инфраструктура её обеспечения были уничтожены совместными действиями подразделения «SxLüd» 1-го корпуса НГУ «Азов» и батальона «Signum» 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса.

На карте в видео корпуса обозначены два населённых пункта на оккупированной Луганщине: Вильхово и Довжанск.

В «Азове» рассказали, что россияне не извлекли урок из предыдущих ударов. После уничтожения нефтебаз и логистической инфраструктуры в Донецкой области они не отказались от хранения топлива на оккупированной территории, а попытались скрыть объекты.

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Для этого, по словам военных, использовали маскировку, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Под прикрытием поезд подвозил топливо на базу в лесу, а автомобили развозили его по подразделениям.

В корпусе подчеркнули, что российским командирам теперь придется объяснять руководству проблемы с логистикой. Независимых данных об объемах уничтоженного топлива или убытках пока нет.

26 ноября подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) зафиксировали абсолютный суточный рекорд по количеству пораженного личного состава противника. За сутки украинские военные поразили 845 российских оккупантов, из которых 221 был ликвидирован. Всего подразделения СБС поразили 2431 цель.

Силы беспилотных систем ВСУ установили новый суточный рекорд по поражению оккупантов.

За сутки 22 ноября украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.