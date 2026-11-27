Według danych 1. korpusu Gwardii Narodowej „Azow”, bazę paliwową oraz infrastrukturę jej zaopatrzenia zniszczono w wyniku wspólnych działań oddziału „SxLüd” 1. korpusu Gwardii Narodowej „Azow” oraz batalionu „Signum” 59. oddzielnej brygady szturmowej systemów bezzałogowych 9. korpusu armii.

Na mapie w filmie korpusu zaznaczono dwie miejscowości na okupowanym terenie obwodu ługańskiego: Wilchowe i Dowżansk.

W „Azowie” poinformowano, że Rosjanie nie wyciągnęli wniosków z poprzednich ataków. Po zniszczeniu baz paliwowych i infrastruktury logistycznej w obwodzie donieckim nie zrezygnowali ze składowania paliwa na okupowanym terytorium, lecz próbowali ukryć te obiekty.

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W tym celu, według wojskowych, wykorzystano kamuflaż, środki walki elektronicznej oraz mobilne grupy ogniowe. Pod osłoną pociąg dostarczał paliwo do bazy w lesie, a samochody rozwoziły je do poszczególnych oddziałów.

W korpusie podkreślono, że rosyjscy dowódcy będą teraz musieli wyjaśnić kierownictwu problemy logistyczne. Nie ma obecnie niezależnych danych dotyczących ilości zniszczonego paliwa ani strat.

26 listopada oddziały zgrupowania Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) odnotowały absolutny dzienny rekord pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga. W ciągu jednej doby ukraińskie siły zbrojne zadały straty 845 rosyjskim okupantom, z czego 221 zostało zlikwidowanych. Łącznie oddziały SBS trafiły 2431 celów.

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowiły nowy dobowy rekord w zakresie likwidacji okupantów.

W ciągu doby 22 listopada ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika.