据“亚速”国民卫队第1军团消息，该油库及其后勤保障设施系由国民卫队第1军团“SxLüd”分队 “亚速”军团第1军团“SxLüd”分队与第9军军团第59独立无人机突击旅“Signum”营的协同行动中被摧毁。

该军团发布的视频地图上标出了卢甘斯克州被占领区内的两个居民点：维尔霍韦和多夫日ansk。

“亚速”部队透露，俄军并未从之前的打击中吸取教训。在顿涅茨克州油库和后勤基础设施被摧毁后，他们并未停止在被占领土上储存燃料，而是试图掩盖这些设施。

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据军方称，为此他们采用了伪装、电子战手段和机动火力小组。在火车掩护下，燃料被运送到森林中的基地，随后由卡车分发至各部队。

该军团强调，俄罗斯指挥官现在不得不向高层解释后勤方面的问题。目前尚无关于被摧毁燃油数量或损失情况的独立数据。

11月26日，无人机系统部队（SBS）下属部队创下了单日击中敌方人员数量的绝对纪录。 仅一天内，乌克兰军队就打击了845名俄罗斯占领军，其中221人被击毙。总体而言，无人机系统部队共打击了2431个目标。

乌克兰武装部队无人机系统部队创下了击毙占领军的新日记录。

11月22日当天，乌克兰守军又消灭了2471名俄罗斯军人。乌克兰武装部队总参谋部公布了最新的敌方伤亡统计数据。