Rosja uszkodziła prywatny dom w dzielnicy Darnytska w Kijowie

W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono prywatny dom w dzielnicy Darnytska stolicy. Na dzień 11 listopada rano nie ma informacji o innych skutkach ataku.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na Telegramie.

„W dzielnicy Darnytska w wyniku ataku wroga uszkodzony został prywatny dom. Według wstępnych informacji nie ma ofiar” – czytamy w komunikacie.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć domów, uszkodzono co najmniej 82 budynki mieszkalne, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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