Najeźdźcy zaatakowali obwód charkowski: dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych, w tym dzieci

W ciągu ostatnich 24 godzin, 11 listopada, rosyjskie wojska ostrzelały Charków oraz siedem innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ataków wroga zginęły dwie osoby, a siedem kolejnych zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci.

„W Charkowie zginęły dwie osoby, ranny został 69-letni mężczyzna, a ostry zespół stresowy wystąpił u 38-letniej kobiety i 12-letniej dziewczynki; we wsi Ługowe w gminie Bliźniuki ranny został 77-letni mężczyzna; w miejscowości Szewczenkove 59-letnia kobieta doświadczyła ostrej reakcji na stres; w miejscowości Blizniuki 16-letnia dziewczyna doświadczyła ostrej reakcji na stres; w wsi Babaje w gminie Wysoczanska 88-letnia kobieta doświadczyła ostrej reakcji na stres” – napisał Sinegubow na swoim kanale w Telegramie.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow.

W obwodzie charkowskim zdemaskowano agenta RF, który przekazywał dane o pozycjach Sił Zbrojnych Ukrainy.

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