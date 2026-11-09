РФ вдарила реактивними дронами по Харківщині: пошкоджено відділення Нової пошти

У понеділок, 9 листопада, російські війська атакували селище Шевченкове Харківської області реактивними безпілотниками «Бандероль». Унаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджень зазнали відділення «Нової пошти» та місцевий магазин.

"Наша громада знову зазнала ворожої атаки. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по Шевченківській землі, руйнуючи домівки та інфраструктуру, намагаючись посіяти страх і паніку серед людей", - зазначив він.

Старіков розповів, що росіяни в проміжку часу між 13.00 і 14.00 вдарили кількома реактивними дронами "Бандероль" по магазину в центрі селища та відділенню "Нової пошти". Були пошкоджені прилеглі житлові будинки, є поранені.

"Закликаю всіх мешканців, бути максимально уважними та не нехтувати правилами безпеки. Жодна справа, жодна поїздка чи побутове питання не варті людського життя", - йдеться у заяві начальника СВА.

Він також закликав місцевих жителів берегти себе та рідних, а також евакуюватися в безпечніші місця.

Про це повідомляється з посиланням на заяву начальника Шевченківської СВА Сергія Старікова.

Харківщина залишається головним напрямком атак РФ на прикордонні.

Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.