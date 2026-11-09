11月9日星期一，俄军使用“班德罗尔”火箭无人机袭击了哈尔科夫州的舍甫琴科夫村。袭击造成多人受伤，此外，“新邮政”网点和当地一家商店也遭到破坏。

“我们的社区再次遭受了敌人的袭击。俄罗斯占领军继续对平民进行恐怖袭击，对舍甫琴科地区发动打击，摧毁民居和基础设施，企图在民众中制造恐惧和恐慌，”他表示。

斯塔里科夫透露，俄罗斯军队在13:00至14:00期间，使用数架“班德罗尔”火箭无人机袭击了村中心的一家商店和“新邮政”网点。 周边居民楼遭到损毁，并有人员受伤。

“我呼吁所有居民保持高度警惕，切勿忽视安全规则。任何事务、任何出行或日常生活琐事都不值得以人命为代价，”该地区行政长官在声明中表示。

他还呼吁当地居民保护好自己和亲人，并撤离到更安全的地方。

据报道，此消息援引了谢甫琴科区行政管理局局长谢尔盖·斯塔里科夫的声明。

哈尔科夫州仍是俄罗斯联邦在边境地区的主要攻击目标。

俄军使用班德罗尔导弹对哈尔科夫发动了两次导弹袭击。袭击目标位于该市的涅米什利亚ンス基区和基辅区。

俄军还使用喷气式无人机对哈尔科夫市的基辅区发动了袭击。袭击目标为某购物中心的一栋建筑，随后现场发生火灾。目前已知有一人受伤。