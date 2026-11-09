Россия нанесла удар реактивными дронами по Харьковской области: повреждено отделение «Новой почты»

В понедельник, 9 ноября, российские войска атаковали поселок Шевченково в Харьковской области с помощью реактивных беспилотников «Бандероль». В результате обстрела есть раненые, также повреждения получили отделение «Новой почты» и местный магазин.

«Наша община вновь подверглась вражеской атаке. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население, нанося удары по Шевченковской земле, разрушая дома и инфраструктуру, пытаясь посеять страх и панику среди людей», — отметил он.

Стариков рассказал, что россияне в промежутке времени между 13:00 и 14:00 нанесли удары несколькими реактивными дронами «Бандероль» по магазину в центре поселка и отделению «Новой почты». Были повреждены прилегающие жилые дома, есть раненые.

«Призываю всех жителей быть максимально внимательными и не пренебрегать правилами безопасности. Ни одно дело, ни одна поездка или бытовой вопрос не стоят человеческой жизни», — говорится в заявлении начальника СВА.

Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких, а также эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление начальника Шевченковской СВА Сергея Старикова.

Харьковская область остается главным направлением атак РФ на приграничные районы.

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.