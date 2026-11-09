W poniedziałek, 9 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały miejscowość Szewczenkowe w obwodzie charkowskim za pomocą dronów rakietowych „Banderoł”. W wyniku ostrzału są ranni; uszkodzeniu uległy również oddział „Nowej Poczty” oraz lokalny sklep.

„Nasza społeczność ponownie stała się ofiarą wrogiego ataku. Rosyjscy okupanci nadal terroryzują ludność cywilną, zadając ciosy ziemi szewczenkowskiej, niszcząc domy i infrastrukturę, próbując zasiać strach i panikę wśród ludzi” – zaznaczył.

Starykow poinformował, że Rosjanie w godzinach między 13.00 a 14.00 wystrzelili kilka dronów rakietowych „Banderole” w kierunku sklepu w centrum miejscowości oraz oddziału „Nowa Poczta”. Uszkodzono sąsiednie budynki mieszkalne, są ranni.

„Wzywam wszystkich mieszkańców, aby zachowali maksymalną ostrożność i nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa. Żadna sprawa, żadna podróż ani żadna codzienna czynność nie są warte ludzkiego życia” – czytamy w oświadczeniu szefa SVA.

Wezwał również lokalnych mieszkańców do dbania o siebie i swoich bliskich, a także do ewakuacji w bezpieczniejsze miejsca.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie szefa Służby Administracji Wojskowej w rejonie Szewczenkowskim, Siergieja Starikowa.

Obwód charkowski pozostaje głównym celem ataków Rosji na obszarach przygranicznych.

Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z napędem odrzutowym na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Uderzenie odnotowano w budynku jednego z centrów handlowych, po czym na miejscu wybuchł pożar. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej.