Россия повредила частный дом в Дарницком районе Киева

В результате российского удара был поврежден частный дом в Дарницком районе столицы. Информации о других последствиях атаки по состоянию на утро 11 ноября нет.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram.

«В Дарницком районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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