Россия вновь нанесла удар по энергетической инфраструктуре Винницкой области

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Винницкой области. В результате очередной вражеской атаки вновь повреждены объекты энергетики, в связи с чем возникла необходимость в проведении аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время аварийно-восстановительные бригады «Винницаоблэнерго» работают непосредственно на месте повреждения. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить электроснабжение.

«Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки и восстановить электроснабжение жителей одного из уголков Винницкой области. Мы понимаем, насколько важно иметь свет в каждом доме, особенно в нынешних условиях. Поэтому просим жителей с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение, пока продолжаются восстановительные работы», — говорится в сообщении компании.

Об этом сообщает АО «Винницаоблэнерго».

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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